Alanya'da İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında Alanya Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, Corendon Alanyaspor'un 2025 Şubat ayında Solwıe Energy Fatih Karagümrük kulübü ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a karşı oynanacak Trendyol Süper Lig futbol müsabakaları, Alanya 1221 Futbol Kulübü’nün Efeler 09 Spor Kulübü ve Viranşehir Belediye Spor ile oynayacağı TFF 3. Lig karşılaşmaları, O Hotels Alanya Belediyespor’un Efeler Ligi Voleybol müsabakaları ve planlanan bisiklet yarışlarının güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Kurul, spor etkinliklerinin huzur içinde geçmesi için gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme adına önemli adımlar attı. Bu tür toplantıların, spor müsabakaları sırasında güvenliğin sağlanması açısından son derece hayati olduğu vurgulandı.