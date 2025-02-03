Corendon Alanyaspor’un Fenerbahçe ile yapacağı mücadeleye dair heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleşecek olan önemli karşılaşmanın bilet satışları başlamış durumda. Taraftarlar, takımlarını desteklemek ve bu önemli maçı stadyumda izlemek için biletlerini almak üzere harekete geçti.

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Bilet almak isteyen bu adres üzerinden (https://www.passo.com.tr/.../alanyaspor.../7869320) temin edebilir. Sınırlı sayıda olan biletlerin hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor; bu nedenle taraftarlara erken davranmaları tavsiye ediliyor.

İşte Fenerbahçe Maçının Bilet Fiyatları
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Maç öncesinde büyük bir heyecan yaşanırken, Corendon Alanyaspor yönetimi de bu karşılaşma için özel hazırlıklar yaptığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi