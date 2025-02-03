Portekiz Süper Ligi ekiplerinden SC Farense, Corendon Alanyaspor'un 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rony Lopes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin detaylarına göre Lopes, Haziran 2025'e kadar Farense forması giyecek.

Rony Lopes, kariyerine Portekiz'in Benfica altyapısında başladıktan sonra Manchester City'ye transfer olmuş ve ardından Monaco gibi önemli kulüplerde de oynadı. Son olarak Alanyaspor'da forma giyen deneyimli oyuncu, yeni kulübünde hem tecrübesiyle katkı sağlamayı hem de takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.