Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kutlama mesajı yayımladı. Rektör Türkdoğan mesajında “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda yazdığı destanların en güzellerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer; milletimizin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı destansı bir mücadelenin simgesidir. Tarihin akışını değiştiren Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, aziz milletimiz tüm zorlukları göğüsleyerek inançla ve kararlılıkla zafere yürüdü. Vatanın her karış toprağını savunmak için verilen bu kutlu mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisiyle neler başarabileceğini göstermiştir. 30 Ağustos, yalnızca bir zaferin anısı değil; Türk milletinin dirilişini, kararlılığını ve birliğini simgeleyen bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, ulusumuzun her bir ferdine, bağımsızlık uğruna verilen fedakârlıkları hatırlatarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor; vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Kaynak: ALKÜ/Basın