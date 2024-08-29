Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu sözlere yer verdi, “26 Ağustos'ta Büyük Taarruz ile tüm imkânsızlıklara rağmen atılan ilk adım, tarihin gördüğü en eşsiz zaferlerden biriyle taçlanmış ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri atılmaya başlanmıştır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki büyük zaferle milletimiz, tarihte eşine az rastlanır bir direnme gücü göstererek, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en zor şartlar altında gösterdikleri mücadele ile kazanılan zafer, bizlere her zaman bağımsızlık sevdasıyla dolu olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Cumhuriyetimizi ve değerlerini korumak, bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur. Büyük dehasıyla ülkemizin geleceğine ışık tutan Ulu Önderimiz, egemenliği kayıtsız şartsız millete devrederek, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa etmiştir."



"VATAN SEVGİSİ VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ"

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kararlılığını, vatan sevgisini ve dayanışmasını simgelediğini kaydeden Başkan Özçelik, “Aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biridir. Bu destansı zaferle birlikte Türk Ordusu, düşman işgaline son vererek vatan topraklarını yeniden özgürleştirmiştir. Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşarken, bu toprakları bize vatan kılma uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bağımsızlık mirasıyla her daim gurur duyuyoruz. Ebediyete intikal eden şehitlerimize minnettarlığımı sunarken, gazilerimize de şükranlarımı iletiyorum. Onların kahramanlıkları sayesinde bugün hür ve bağımsız olarak yaşamaktayız. 30 Ağustos, bağımsızlığımızı, geleceğimizi ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bir milletin tek yürek halinde vatanına sahip çıktığı gündür. Millet olarak gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu ile gelecekte de aynı inançla ülkemizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.