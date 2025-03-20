Trendyol Süper Lig'de son üç maçını kaybeden Alanyaspor, Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

JOAO PEREIRA ALANYA YOLUNDA

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Joao Pereira'yı getiriyor. Akdeniz ekibinin Joao Pereira ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Record'daki haberde, Pereira için, "Alanyaspor'un yolunu tutuyor." denildi.

AMORIM'DEN SONRA KOLTUĞU DEVRALMIŞTI

Sporting CP'nin B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting CP'yi de çalıştırmıştı. Sporting CP, Pereira yönetiminde 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in Portekiz devinin başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.