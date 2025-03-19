Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. A Spor'un haberine göre, yönetim kurulu tarafından alınan bu karar, takımın son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle hayata geçirildi.

Sami Uğurlu, Alanyaspor'un başında 21 maça çıktı ve 1.48 puan ortalaması yakaladı. Ancak, son dönemde alınan kötü sonuçlar ve takımın beklenen performansı sergileyememesi, yönetimin bu kararı almasında etkili oldu.

Alanyaspor yönetimi, Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını kısa süre içinde resmi olarak duyurması ve açıklamada, ayrılığın nedenleri ve yeni teknik direktör arayışları hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

Bu ayrılık, Alanyaspor taraftarları arasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Takım, yeni teknik direktörüyle birlikte Süper Lig'de yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.