13-14-15 Mart 2025 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final müsabakaları, bugün Papara Göztepe ile Info Yatırım Karşıyaka Voleybol takımları arasında oynanan maçla kapılarını açtı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer de bu önemli etkinliğe katılarak sporun desteklenmesine katkıda bulundular.



Müsabaka, Alanya Belediyesi Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı'nın yanı sıra pek çok voleybol sever de salonda yer aldı.



Geçtiğimiz gün açılış maçında Papara Göztepe, Info Yatırım Karşıyaka takımını 3-1’lik skorla mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Final karşılaşmaları sonunda puan sıralamasında ilk iki sırayı elde eden takımlar, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselme fırsatını yakalayacak.

3 gün sürecek olan bu heyecan verici müsabakaların ardından, izleyenler ve katılımcılar, voleybol tutkusunu bir kez daha paylaşma fırsatı bulacak. Gözler, bu finalde mücadele eden takımların performansında!