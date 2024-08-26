Üç gün boyunca Milli Egemenlik Plajı’nda gerçekleştirilen maçların final gününde Alanya 1221 FK takımı, Sıla Home Alanya Demirspor takımını 11-10 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu. Cityline Alanya Belediyespor ve Oba Belediyespor birincilik karşılamasının kazananı ise 12-5 lik bir skorla Cityline Alanya Belediyespor takımı olurken; Oba Belediyespor takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

PLAJ FUTBOLU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA TEMSİLCİMİZ CİTYLİNE ALANYA BELEDİYESPOR

Dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını; Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Adil Müftüoğlu ve TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Sorumlusu Seyit Ahmet Süer’in elinden aldı. Cityline Alanya Belediyespor takımı TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda Alanya’yı temsil edecek.