Farklı branşlardan kulüplere, etkinliklere ve sporculara destek veren Corendon Airlines, yeni sezonda da spor ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyor. Corendon, Antalya’da doğan ve dünyaya açılan bir marka olarak şehrin en önemli değerlerinden Antalyaspor'a ve Corendon Alanyaspor’a desteğini sürdürüyor.

Antalyaspor’un stadyum isim sponsoru

Corendon Airlines, Antalyaspor ile 2019’da forma sponsorluğu ile başlayan iş birliğini, filodaki uçaklardan birini Antalyaspor logosu ve renkleriyle giydirerek farklı bir boyuta taşımıştı. Corendon Airlines, 2022'den bu yana da stadyum isim sponsorluğu anlaşmasıyla kulübün yanında yer alıyor. İş birliğine renk katma hedefiyle sahada da yer alan hava yolu şirketi, “Corendon Airlines Park” stadyumu önündeki Fan Zone etkinlikleri ile taraftarlara eğlenceli deneyimler sunuyor.

Alanyaspor’un isim sponsoru

Corendon Airlines, 2020 yılında yapılan anlaşmayla Alanyaspor’un UEFA Avrupa Ligi ulaşım sponsoru olmuştu. 2022 yılında, desteğin boyutu büyütülerek Corendon Turizm Grubu ile isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Alanyaspor’un adı "Corendon Alanyaspor" olarak anılırken, protokol kapsamında ayrıca takımın maç formalarının kol kısmında Corendon logosu yer alıyor. Corendon Alanyaspor, Corendon Turizm Grubu bünyesindeki Corendon Airlines ile seyahat ediyor.

Corendon, sporun gelişimine katkı sağlamak için önümüzdeki dönemde de hem yurt içinde hem de yurt dışında spor kulüpleri, sporcular ve spor organizasyonlarıyla yeni iş birlikleri yapmayı hedefliyor.