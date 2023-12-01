Alanya Belediyesi, batı bölgesinde birçok mahallenin kullanacağı yeni bir bağlantı yolunu hizmete sunmaya hazırlanıyor. Payallar Softalar Sokak’tan Emişbeleni Cumhuriyet Caddesi’ne bağlanacak olan yolda genişletme ve düzenleme çalışması devam ediyor. Kotlama ve dolgu çalışmalarının sürdürüldüğü yol, en kısa zamanda asfaltlanarak hizmete sunulacak.

YENİ DEVLET HASTANESİ İLE YENİ HALE ALTERNATİF ULAŞIMI SAĞLANACAK

Payallar ve Emişbeleni arasında devam eden yol çalışması ile Toslak, Emişbeleni ve Yeniköy mahallelerinin yeni hale ulaşımını kolaylaştıracak olan yol aynı zamanda yeni devlet hastanesine de alternatif bir güzergâh oluşturacak.

Softalar Sokak sakinleri, “Yıllardır dar olan yoldan dolayı ulaşımda çok zorluk çekiyorduk. Bir araçlık genişlik vardı. Şu an yaklaşık 5 kilometre yolumuz genişletildi. Herkes çok memnun. Burası eski bir mahalle ve yoğun bir yerleşim var. Şu an mahallemiz bir kent görünümüne kavuşuyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.