tatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, “Şube olarak 5 Aralık 2023 Salı günü saat 13.30’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda ‘5 Aralık 1934’ten Günümüze’ konulu söyleşi düzenleyeceğiz. Söyleşiye konuşmacı olarak Alanya Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Gaye Coşkun ve Güllerpınarı Mahalle Muhtarı Serap Neğiş katılacaklar. Ayrıca UNESCO tarafından vefatının 50. yılı sebebiyle 2023 Âşık Veysel Anma Yılı olarak ilan edildi. Aşık Veysel Şatıroğlu’nu onun türküleriyle, Mustafa Kemal Aksay’ın türkü dinletisi ile anacağımız etkinliğimize katılmak isteyen herkesi bekleriz” dedi.

Kaynak: ADD Alanya Şubesi Bülten