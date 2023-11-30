Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın soru önergesine verdiği yanıtta Bakan Bayraktar, Antalya’nın elektrik dağıtımındaki sıkıntıların farkında olduğunu ve çözüm için gerekli adımların atıldığını belirtti. Bakan Bayraktar, meydana gelen kesintilerin kısa sürede giderilmesine yönelik planlı bakım ücretlerinin yanı sıra, şirketlerin sunduğu hizmet kalitesinin belirli bir seviyeye getirilmesini sağlayan düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Bakan Bayraktar ayrıca, enerji dağıtım şirketlerinin lisansları çerçevesinde periyodik olarak denetlendiğini ve denetim sonuçlarına göre hareket edildiğini belirtti. Aykırı faaliyetlerin tespiti durumunda, 6446 sayılı kanun ve ikincil mevzuat kapsamında idari yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Bakan Bayraktar’ın yanıtı, Antalya’da elektrik dağıtımıyla ilgili sorunların çözümü için umut verici olarak değerlendirildi. Ancak, sorunun ne kadar sürede çözüleceği ve mevcut şikayetlerin ne ölçüde giderileceği henüz net değil.

KAYNAK: Alanya Postası