2023 turizm sezonunu değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2024 sezonuna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Otel doluluklarının beklentinin altında kaldığını ifade eden Eresin, turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin yapılan yasal düzenleme ile birlikte 2024 yılında doluluklarda artış beklediklerini söyledi.

Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre, 2022’de dünya turizm sahnesinde güçlü bir giriş yaptıklarını ve ay bazında pandemi öncesini yakaladıklarını kaydeden Müberra Eresin, “2023 yılına da iyimser beklentilerle başlamıştık. Ancak ilk 10 ayda Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 11.5 artış olmasına karşın doluluklarımız geriledi. 2023 yıl başından ekim sonuna kadar geçen sürede İstanbul’da doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 gerilemeyle yüzde 65.5 oldu. Antalya ocak-ekim döneminde yüzde 9.5 gerilemeyle yüzde 58.5 doluluğa ulaştı. İlk 10 ayda doluluklarda Türkiye ortalaması ise yüzde 9 düşüşle yüzde 59.7 oldu” değerlendirmesini yaptı.

“Otellerdeki doluluklar beklentinin altında kaldı”

Yaşanan kan kaybının tek nedeninin yasa ile kontrol altına alınan kayıt dışı evler olmadığını, genel seçimler sonrası talepte bir miktar erteleme beklediklerine işaret eden Eresin, “Beklentimiz yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artış olacağı ve sektörde konaklama rakamlarının yukarı doğru gideceği grafiklerin oluşacağı yönündeydi. Ancak maalesef genel seçim sürecinin negatif etkisi ve 11 ayrı şehrimizde yaşanan elim depremlerin sonucu olarak bu talebe yönelik ertelemeler birden kesinleşen iptallere dönüştü ve deprem bizim gündemimiz olduğu sürece dünya medyası da bunu kullanmaya devam etti” değerlendirmesini yaptı.

Şehir otellerinde ikinci yarıda gelen turist sayısındaki artışa rağmen kalış sürelerinin kısaldığına dikkat çeken Eresin, turistlerin bir kısmının kayıt dışı evleri tercih eder hale de geldiğini tüm bu etkenlerle otellerdeki doluluk rakamlarının beklentinin altında kaldığını dile getirdi.

“2024 yılında otel doluluklarında artış bekliyoruz “

Sektör için maliyet artışlarının da zorlu bir süreç yarattığını anlatan Eresin, “Enerji maliyetlerindeki artış, yükselen personel giderleri, gıda başta olmak üzere malzeme tedarikindeki maliyet artışları oda fiyatlarını da artırıyor. Bütün dünyada artan maliyetlerin yansıması olarak da oda fiyatları yükselmeye devam ediyor” dedi.

Sektör açısından uluslararası turizm fuarlarından gelen işaretlerin de olumlu olduğunu belirten Eresin, “2024 yılında otel doluluklarında artış olacağını umuyoruz. Dünyanın dört bir yanında turizmcilerin umut ve beklentisi, uluslararası düzeyde savaş ortamının son bulması” dedi.