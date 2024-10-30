Alanya'nın Okurcalar Mahallesi’nde bulunan bir otelde, Rus uyruklu 49 yaşındaki N.F. isimli kadın turist, otel personeli tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Olay, otelin çalışanları tarafından fark edildiğinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde N.F.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından adli tabip tarafından yapılan incelemede, kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.



Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, otelde kalan diğer misafirler arasında paniğe neden oldu. Yetkililer, olayın nedenini belirlemek için gerekli çalışmalara devam ediyor. N.F.’nin ailesine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.