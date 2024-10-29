Alanya’nın İncekum Mahallesi'nde yer alan bir otelde, 58 yaşındaki Rus uyruklu Dimitri Tumbuuskii aniden fenalaştı. Olayın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tumbuuskii, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Tumbuuskii'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Alanya'daki turizm sezonunun etkilediği bu üzücü olay, bölgedeki tatilciler arasında da endişe yarattı.