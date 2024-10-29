Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana gelen yangın, ihbar üzerine hızla müdahale ekiplerini harekete geçirdi. Yangın bölgesine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına 2 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 2 tankerle birlikte çok sayıda personelle müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, 20 dönüm zirai alan ve metruk bir bina zarar gördü. Olayın ardından jandarma ekipleri, yangının sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemediği için detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, yangın sonrası itfaiye ve diğer ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini vurguladı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi.