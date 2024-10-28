Alanya'da Kızlarpınarı Mahallesi 1510. Sokak'ta meydana gelen üzücü olayda, uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan yaşlı bir adam, sabah saatlerinde sosyal hizmet görevlileri tarafından kontrol amacıyla ziyaret edildi. Ancak kapıyı açmayan yaşlı adam için hemen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi.

Emniyet ekipleri, durumu değerlendirerek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren güvenlik güçleri ve sosyal hizmet görevlileri, yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yaşlı adamın kimliği henüz öğrenilemezken, cenazesi Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olay, çevredeki vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılandı. Yaşlı adamın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.