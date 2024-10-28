Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Norveç uyruklu Pia Tasdan, yalnız yaşadığı evinde cansız bedeniyle bulundu. Uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan Tasdan'ın, yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Komşularının endişeleri üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kötü hijyen koşullarıyla karşılaştı. Yapılan ön incelemelerde, Pia Tasdan'ın astım hastası olduğu belirlendi.

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacağı ve olayın doğal olup olmadığına dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.