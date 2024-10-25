Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde, Kazakistan uyruklu Rustem Tugaev (52) aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, Tugaev’in otel odasında rahatsızlanması ile başladı. Otel yönetimi, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri, Tugaev’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tugaev’in yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Ölümün nedeni hakkında detaylı bilgi edinmek için adli süreç devam ediyor. Tugaev’in vefatı, bölgedeki turistler arasında kaygı yarattı ve otelin diğer misafirleri olayın etkisinde kaldı