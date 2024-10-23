Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı terör saldırısında şehit ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

Konuyla ilişkin açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Ankara'da TUSAŞ'ta patlama ve silah sesleri! Bölgeye ekipler sevk edildi

PERSONEL SIĞINAKLARA GÖNDERİLDİ

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REHİNE VAR

Çatışmanın hala devam ettiği belirtildi. Tesislerde rehinelerin olduğu gelen bilgiler arasında.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.