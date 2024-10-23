Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, 25 yaşındaki S.A. isimli genç kız, bir anlık bunalım sonucunda 16 adet ilaç içti. Ailesi, durumu fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardıma ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Olay yerine gelen ambulans, genç kızı hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerde S.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için bireylerin psikolojik destek almalarının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi