Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22-23 Ekim2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde, Alanya'nın çeşitli noktalarında trafik denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 701 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 302 araç ve sürücüye toplamda 1 Milyon 87 bin 211 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan 10 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamaların trafik güvenliğini artırma ve araç sürücülerinin kurallara uymasını sağlama amacı taşıdığını belirtti. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.Trafik kurallarına uymak, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Emniyet güçleri, toplumsal farkındalığı artırmak ve kazaları önlemek adına bu tür denetimleri sık sık gerçekleştirmeyi hedefliyor.