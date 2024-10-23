Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, Emniyet trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan; drift atmamasına rağmen polis tarafından cezai işlem uygulandı haberlerine istinaden, 19 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbar üzerine motorize trafik ekipleri, seyir halindeki araçları denetlemek üzere harekete geçti. Ekipler, aracın çevre yolu üzerinde drift yaptığına dair görüntüler elde etti.



Sürücü, eski hastane kavşağında durdurularak kontrol edildi. Yapılan incelemelerde aracın ön plakasının eksik olduğu ve abartı egzoz kullanıldığı tespit edildi. Sürücüye, drift atmaktan, abartı egzoz kullanmaktan ve plakasını takmamaktan toplam 41,319 TL ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.



Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle T.C.K’nın 179/2 maddesi kapsamında işlemler için Polis Merkezine götürüldü.