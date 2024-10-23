Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, annesi Fatma Sevinç’i vahşice öldüren Süleyman Sevinç hakim karşısında çıktı. Mahkeme başkanının "Son bir şey söylemek ister misin?" sorusuna Sevinç, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenilmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum" yanıtını verdi.



Olay, 3 Mayıs 2023 tarihinde Alanya’nın Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Evin içinde yapılan incelemede, Sevinç'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet sonrası kayıplara karışan Süleyman Sevinç, 8 Mayıs'ta Antalya'da yakalandı.

Mahkeme süreci sonunda, annesini kasten öldüren Süleyman Sevinç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.