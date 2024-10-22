Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı,19-20-21 Ekim tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, toplam 2.932 araç kontrol edildi.

Uygulama sonuçlarına göre, 193 araca toplam 606 bin 464 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, gerekli şartları taşımayan 41 araç trafikten men edilirken, 1 şahıs ve 2 araç da yakalandı. Alanya Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.