Alanya,1 Mayıs-17 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik uygulamaları ile safari araçları üzerinde yoğun denetimler yapıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, bölgedeki turizm faaliyetlerini yürüten safari araçlarını kapsamlı bir şekilde kontrol etti.

Emniyet Bölgesinde Yapılan Uygulamalar:

Emniyet bölgesinde toplam 342 safari uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamalar kapsamında519 safari sürücüsü kontrol edilirken, 240 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 7 safari aracı trafikten men edilirken, bir sürücünün ehliyetine de el konuldu. Emniyet ekipleri, sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik belgesi, emniyet kemeri kullanımı ve fazla yolcu alma gibi kurallara uymaması sebebiyle toplamda 922 bin 666 TL ceza uyguladı.

Jandarma Bölgesinde Yoğun Denetim:

Jandarma bölgesinde de 456 safari uygulaması gerçekleştirildi. Burada 4 bin 22 safari sürücüsü kontrol edilirken, 380 sürücüye cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 2 turizm firmasına ceza uygulandı ve 1 firma safari faaliyetinden men edildi. Jandarma ekipleri, 7 safari aracını trafikten men ederken, bir sürücünün ehliyetine de el konuldu. Bu denetimlerde toplamda 689 bin 11 TL cezai işlem uygulandı.

Genel Denetim Sonuçları:

Emniyet ve jandarma bölgelerinde yapılan denetimlerde toplam 798 safari aracı kontrol edildi. Bu işlemler sonucunda 620 sürücüye ceza verildi, 28 araç trafikten men edildi ve 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan toplam cezai işlem tutarı ise 1 Milyon 611 bin 677 TL olarak belirlendi.

Alanya'nın huzur ve güvenliği için yürütülen bu denetimlerin devam edeceği vurgulanırken, yetkililer, bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması amacıyla 7/24 çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.Halkın güvenliği ve huzuru için gerçekleştirilen bu uygulamaların, turizm sezonunda güvenli bir ortam sağlamak adına büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.