Olay, Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Almanya uyruklu 55 yaşındaki V. T., uzun bir süre boyunca odasından çıkmadı. Otel personeli, durumu merak ederek odasının kapısını açtığında, V.T. ’nin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.



Hemen sağlık ekiplerine haber veren personel, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk etti. Yapılan incelemede, V.T. ’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.



Olay, otel misafirleri arasında şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı. Detayların araştırıldığı bu trajik olay, tatilcilerin güvenliği açısından endişelere neden oldu. Jandarma, konuyla ilgili açıklama yapmayı sürdürüyor.