Alanya'nın Tepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangın, kısa sürede bölge halkını ve yetkilileri alarma geçirdi. Alevlerin hızla yayılma riski nedeniyle, yangın söndürme ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Yangının büyümemesi ve çevreye zarar vermemesi amacıyla karadan ve havadan müdahalelere başlandı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için tüm önlemleri alırken, çevre halkı da güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar devam ederken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Göreve hızla başlayan yangın söndürme ekiplerinin başarılı bir şekilde alevleri söndürmesi bekleniyor. Alanya'da yaşanan bu durum, orman yangınlarıyla mücadele açısından bir kez daha dikkatleri çekti.