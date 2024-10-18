Alanya Kaymakamlığı, ilçede yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında 23 Mayıs-16 Ekim 2024 tarihleri arasında nargile kafelere yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Bu süreçte, toplamda 107 nargile kafe denetlenmiş olup, TAPDK ruhsatı olmaksızın izinsiz nargile sunumu yapan 31 işyerine 2 Milyon 531 Bin 270 TL tutarında cezai işlem uygulanmıştır.

Alanya'nın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ekipleri, 7/24 esasına göre çalışmaya devam etmektedir. Yapılan bu denetimlerin, halk sağlığını koruma ve yasadışı faaliyetlerle mücadele açısından büyük önemi olduğu vurgulanıyor. Kaymakamlık, vatandaşların güvenli bir ortamda hizmet almasını hedefleyerek çalışmalarını daha da artıracaklarını duyurdu.