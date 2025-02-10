Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla Demirtaş Mahallesi'nde bulunan eğitim kurumlarının çevresinde denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Demirtaş Nihal Demirel Ortaokulu ve Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çevresinde jandarma ekipleri tarafından sıkı bir kontrol yapıldı.

Yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslar tespit edilerek incelendi. Jandarma ekiplerinin hedefi, öğrencilerin okula giderken güvende olmalarını sağlamak ve olası tehlikeleri önlemekti. Uygulama sırasında yapılan kontrollerle birlikte öğrencilere yönelik olumsuz durumların engellenmesi amaçlandı.

Jandarma yetkilileri, benzer denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve bu tür çalışmalarla okul çevrelerinde huzuru sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca ailelerin de çocuklarının güvenliği konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceği belirtildi.