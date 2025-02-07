Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar, tombala ve oyun makineleri üzerine kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 20 işyeri kontrol edildi ve 130 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlarından 2 işyeri sahibine adli işlem yapıldı. Ayrıca denetimler sonucunda toplamda 6 bin 10 TL para muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 10 şahsa, Kabahatler Kanunu gereğince toplamda 92 bin 470 TL ceza uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların devam edeceğini belirterek halkın güvenliğinin sağlanması adına mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Kamuoyuna duyurulan bu etkinliklerin amacı, toplumda bağımlılık yaratan faaliyetlerle mücadelenin etkili bir şekilde sürdürülmesidir.