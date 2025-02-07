Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, “Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi” suçunu işleyen şahısları hedef alan bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda, gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada 177 kilogram Sodyum Siyanür ele geçirildi. Bu madde, 4 varil içerisinde bulundu ve büyük bir tehlike arz ediyordu.



Olayla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıs, “Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle sürdürüleceğini vurgulayarak bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti. Kamu güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi.