Antalya'da, DC'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne karşı Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucu, örgütün yaklaşık 20 milyar TL'yi, "HAWALA" sistemi aracılığıyla kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki örgüt bölgelerine aktardığı tespit edildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, bu organize suç faaliyetlerinden elde edilen değerlerin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtilirken; operasyon sonucunda 4 mesken, 2 işyeri, 8 arsa ve 13 araca da el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri gelirleri HAWALA merkezini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer örgütlere transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca, finans kuruluşları olmadığı halde bu işyerlerine büyük miktarlarda paraların teslim edildiği ve aynı yöntemle diğer şubelerde de paraların şifrelerinin belirlendiği ortaya çıktı.

Operasyon sırasında soğuk cüzdanların yanı sıra çok sayıda tapu belgeleri, bilgisayarlar ve bellek cihazları da ele geçirildi. Kapsamlı bir şekilde yürütülen mücadele devam ederken yetkililer; suçta kibirlenenlerin sistem üzerindeki etkilerine karşı azimle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar.

Bu başarılı operasyonun koordinatorü Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerçekleştiren kahraman jandarmayı tebrik eden yetkililer; organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.