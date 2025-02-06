Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarıyla dikkat çekici başarılara imza attı. "Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme ve Hırsızlık" gibi suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda toplam 191 bin 447 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimler sonucunda 503'ü aranan olmak üzere toplam 1.572 şahıs yakalandı; adli makamlara sevk edilen 197 kişi tutuklandı. Bunun yanı sıra, 34.621 otomobil ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde, çalıntı ya da hacizli durumda bulunan 18 araç tespit edilerek yakalandı.



Emniyet ekipleri ayrıca; geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmaları üzerinde de kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 710 konaklama yeri ile 89 kiralık araç firması kontrol edildi ve bu işletmelerden sekizine idari yaptırım kararı uygulandı.

Kumar oynanması için yer sağlama suçlarıyla ilgili olarak ise beş olayda toplamda 22 şahsa işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde ise toplamda 164 şahsa idari para cezası kesildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen somut sonuçlar arasında; 77 adet ateşli silah, 407 adet fişek/tüfek kartuşu, 5 adet kesici alet ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suçla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek halkın güvenliği için her türlü önlemi almaya devam edeceklerini ifade etti.