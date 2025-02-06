Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kargaşaya yol açtı. Düğün esnasında iki grup arasında patlak veren sözlü tartışmanın gerilimi, dakikalar içinde arttı ve bazı davetliler durumu yatıştırmaya çalıştı, ancak bazıları da olayın içine dahil oldu.

Tartışmanın düğün salonunun dışına taşmasıyla birlikte çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Durumu fark eden çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla müdahale etti. Yapılan müdahaleyle ortam kontrol altına alınırken, düğüne katılanların etkinliği kaldığı yerden devam edebildi.



Yetkililer, olay hakkında incelemelerin sürdüğünü bildirirken şu ana kadar herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca benzer durumların önüne geçebilmek için büyük etkinliklerde daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiği vurgulandı. Düğün gibi organizasyonlarda güvenliğin artırılmasının önemi yeniden gündeme geldi.