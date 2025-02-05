İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’nın da içinde bulunduğu 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 164 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa gibi çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Yürütülen operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle birlikte çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Uzmanlar, bu tür operasyonların terörle mücadelede önemli bir aşama olduğunu vurguladı.