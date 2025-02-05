Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlar neticesinde dikkat çekici sonuçlar alındı.

Yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan toplam 24 olayda 41 şüpheli şahsın yakalandığı belirtilirken, bunlardan 27'sinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan ise toplam 146 olayda 149 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı; bu şahısların altısının cezaevine teslim edildiği öğrenildi. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise toplamda 14.515 katılımcıya eğitim verildiği aktarıldı.

Operasyonlar sonucunda; 10 kilo 645 gram esrar, 5 kilo 50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 1 kilo 657 gram (468 adet) sentetik kannabinoid (A4) , 665 adet sentetik ecza, 154 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 1.40 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca üç adet hassas terazi ile dört adet ateşli silah ve bunlara ait fişeklerin yanı sıra belirli bir miktar Türk Lirası'nın da ele geçirildiği belirtildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilerek "zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız" mesajı verildi.