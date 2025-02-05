Olay, gece saat 01.30 sıralarında Gazipaşa’nın Zeytinada Mahallesi, D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya’dan Mersin yönüne gitmekte olan ve sürücülüğünü N. T. ’in yaptığı yolcu otobüsü, keskin virajda kontrolden çıktı. Yaklaşık 25 metre yuvarlanan otobüs, bir ağaca çarparak durabildi.

Otobüste bulunan 30 yolcudan 28’i kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, 10 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.