Alanya’da 25 Metrelik Yol olarak bilinen Şevket Tokuş Caddesi’nde, bir gencin halk otobüsüne tutunarak kayması vatandaşların büyük tepkisini topladı. Genç, pateniyle hareket halindeki otobüse asılarak ilerlerken, bu tehlikeli davranışlarıyla ölüme meydan okudu.



Gencin yaptığı bu akıl almaz eylemi gören çevredeki vatandaşlar sosyal medyada paylaşımlar yaparak duruma dikkat çekti. "Kendini düşünmüyorsan geride kalacak anne babanı, yakınlarını düşün be evladım" şeklinde serzenişte bulunan izleyiciler, bu tür davranışların hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.



Olayın ardından bölgedeki trafik akışı da olumsuz etkilendi ve bazı sürücüler panik anları yaşadı. Yetkililer ise gençlerin bu tür riskli davranışlardan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, gençlerin ve ailelerinin daha fazla dikkat etmeleri gerektiğine dair çağrılarla dolup taştı. Alanya'daki yetkililerin böyle olaylara karşı önlem almaları bekleniyor.