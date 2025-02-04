Son bir haftadır Antalya dahil Türkiye'nin 29 ilinde devam eden "KISKAÇ-37" operasyonları çerçevesinde, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı toplamda 93 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şahıslar, FETÖ'nün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içinde faaliyet yürütmekle suçlanıyor. Ayrıca, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak gibi suçlamalarla aranıyorlardı.

Yakalananlar arasında ayrıca; FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadeleri alınan veya teşhislerde adları geçen şahıslar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Operasyonların yapıldığı iller arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerin yanı sıra Bursa ve Trabzon gibi iller de yer aldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan bu başarılı operasyonların arkasındaki amaç ise; terör örgütünün kökünü kazımak olarak ifade ediliyor.

FETÖ elebaşının ölümünden sonraki süreçte bile mücadelenin sürdüğüne dikkat çeken yetkililer; bu hain yapıya karşı yürütülen savaşta herhangi bir gevşemeye yer olmadığını vurguladı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve başarıyla gerçekleştiren kahraman polislere teşekkür edildiği bildirildi.

Türkiye’nin güvenliği için atılan bu adımların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı görülüyor.