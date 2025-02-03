Alanya’nın Saray Mahallesi’nde bulunan Vitamin Manav önünde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ayağından yaralandı. Görgü tanıklarına göre olay sırasında üç el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde iki adet boş kovan tespit ederken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.