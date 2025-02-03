Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 01-02 Şubat 2025 tarihleri arasında kapsamlı bir genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama süresince 1.272 araç kontrol edilirken, 87 araca toplamda 233 bin 994 TL tutarında cezai işlem yapıldı. Trafik güvenliğini artırma amacı güden uygulamalarda, 9 araç trafikten men edildi ve 1 araç da yakalandı. Jandarma, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara uymalarının önemini vurguladı. Alanya'da trafik kurallarına uyulması, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini sağlamak için büyük bir gereklilik taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi