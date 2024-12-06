Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik geniş kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla çeşitli mekanlar kontrol edildi.

Denetim sırasında toplamda 3 internet kafe, 4 kıraathane, 6 park bahçe, 1 PlayStation kafe, 2 iddia bayisi ve 1 çay evi denetlendi. Ayrıca, bu süreçte 157 şahıs üzerinde de güvenlik kontrolü yapıldı.

Özellikle okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise 27 okul servisi kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, kurallara uymayan bir okul servisine 1.506 TL para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve çocukların güvenliğinin her zaman öncelik olacağını vurguladı. Bu uygulamalar sayesinde, hem çocukların hem de gençlerin güvenli bir ortamda eğitim hayatına devam etmeleri hedefleniyor.