Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bir muz serası ve muz sarartma tesisinde yangın çıktı. Elektrik kaynaklı olduğu iddia edilen yangın, akşam saatlerinde meydana geldi ve bölgedeki yükselen kara dumanlar, çevredeki alanları kapladı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgedeki çiftçiler ve halk, tehlikeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yangının neden olduğu hasar ve can kaybı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi