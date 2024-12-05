Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleşen talihsiz olayda, 45 yaşındaki O. B., aşırı alkol tüketimi nedeniyle evinde fenalaştı. Edinilen bilgilere göre durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Olay yerine hızla ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan O.B'nin, tüm müdahale çabalarına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Aşırı alkol nedeniyle zehirlendiği düşünülen turistin kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi