Alanya’nın Kadıpaşa Mahallesi’nde bulunan Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’nde saat 12.00 sıralarında okulun elektrik panosundan yoğun dumanların yükseldiğini fark eden öğretmenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayın ardından öğrenciler ve personel, kontrollü bir şekilde okul bahçesine çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Panodan kaynaklanan yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve ekipler yangını tamamen söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi