Alanya’da yaşanan bir dolandırıcılık olayı, mahkemede gün yüzüne çıktı. Tutuksuz yargılanan sanık G.E., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, mağdur H.Ö. ve avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, H.Ö.'den dolandırılma sürecini detaylandırmasını istedi.

H.Ö., dikkat çekici bir ifadeyle, "Gazipaşa’da iş yerimde çalışırken telefonuma bir arama geldi. Arayan kişi kendini polis olarak tanıttı ve terör örgütü ile bağlantım olduğunu söyledi. Korktum ve benden altın ve paramı belirttiği hesaba yatırmamı istedi," şeklinde konuştu. Mağdur, telefon dolandırıcılığının ardından evdeki altınlarını bozdurup, elindeki parayı banka ATM’si üzerinden gönderdiğini aktardı.

Sanık G.E., "Ben H.Ö. ile tanışmıyorum ve olayla hiçbir ilgim yok," diyerek suçlamaları reddetti. Mağdur ise, yaşadığı maddi ve manevi zararın karşılanmasını talep ederek sanıktan şikayetçi olduğunu vurguladı. Mahkeme heyeti, sanık G.E.'nin bankalardaki hesaplarının incelenmesine karar vererek davanın bir sonraki duruşmasını 11 Nisan 2024 olarak belirledi.