Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) tarafından organize edilen, ‘’Şirketlerde Dijital Dönüşüm’’ isimli konferansa katılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Rukiye Okşar, dijital dünyada var olmak ve işletmelerin dijital dünyada kurumsal kimlik kazmamasına imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilen konferans sebebiyle Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) ve dernek başkanı Avni Erdoğan’ı tebrik etti.

OKŞAR: GELİŞİME AÇIK VİZYON VE MİSYONLARIYLA ALYİD’E BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM!

ALYİD tarafından organize edilen ve önceki akşam Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen , ‘’Şirketlerde Dijital Dönüşüm’ ’isimli konferansa katılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Rukiye Okşar yaptığı konuşmada şunları kaydetti; ‘’Öncelikle böyle önemli bir konferansı düzenledikleri için ALYİD başkanı sayın Avni Erdoğan’ı ve ALYİD üyelerini tebrik ediyorum. Sosyal Medya günümüzde gerçekten yadsınamaz büyüklükte ve güce sahip. Şu anda aramızda Alanya’nın en ileri gelen iş insanları var. Hepinizin bildiği gibi ticaretlerimiz dijitalleşti. Yeni akımlara, yeni ürünlere ticaretimizi geliştirecek olan imkanların dijital alanlarda daha kolay erişebiliyoruz. Bu nedenle de derneklerinin isimlerinde olduğu gibi, Yenilikçi İş İnsanları Derneği olarak inovasyona açık duruşlarıyla ve gelişime açık vizyon ve misyonlarıyla ALYİD’e başarılarının devamını diliyorum.’’ Diye konuştu.