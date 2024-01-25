E-İhracat Uzmanı Cumhur Küçükkahveci, CMR Uzmanı ve Eğitimci Selcen Küçükkahveci ve SMUP Alanya temsilcisi Ferhat Büyükkalkan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, ALYİD başkanı Avni Erdoğan, ALTSO meclis başkan vekili Rukiye Okşar , DİGİ-Z Medya yönetim kurulu başkanı Mustafa Özen, Siyasi partilerin temsilcileri, Alanya’da faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, basın ve medya kurumlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN: ALYİD OLARAK PROJE ÜRETMEYE VE ALANYA’MIZA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Konferansın açılış konuşmasını yapan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği başkanı (ALYİD) Avni Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarına geçmiş yılların çözümleriyle yanıt vermek imkansız. Artık bu çözümler, yeni beklentilere cevap vermemeye başladığında değişim başlar ve hızlı bir şekilde hamleler yapılır. Gerek dünyada gerek ülkemizde dijitalleşme konuları özel bir önemle ele alınıyor. Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği olarak bugüne kadar birçok sosyal projeyi hayata geçirdik. Alanya’mızın gelişmesinde faydalı olacak her türlü projeye destek verdik vermeye de devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından katılımcılara, “Siber Güvenlik”, “Sosyal Medyada Kurumsal Kimlik Çalışması” ve “Dijital Marketing” konuları hakkında eğitimler verilerek konferans sona erdi.